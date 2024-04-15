طائرة الأهلي تواجه الفتح المغربي في ثاني مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.. اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، نظيره فريق الفتح المغربي ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الأهلي بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز المدير الفني لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

وتقام اليوم 9 مباريات على النحو التالي:

• جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).

• روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

• ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

• الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).

• هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).

• النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3- صفر.