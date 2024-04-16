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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يتوجن ببرونزية السوبر الإفريقي

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

حصد الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلى الميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر الأفريقي التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية، بعد الفوز على دي جي إس بي الكونغولي بنتيجة 29-20 في المباراة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي.

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قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-11، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع، بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.
‏‎وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 29-20.
ويضم فريق سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.

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