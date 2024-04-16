"الإدارية العليا" ترفض كافة الطعون على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين الأخيرة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، "الدائرة الأولى والمختصة بفحص الطعون" بجلستها المنعقدة اليوم الإثنين، برفض كافة الطعون المرفوعة ضد انتخابات النقابة العامة للأطباء البيطريين والتي كانت تطالب بوقف انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجريت في 6 مارس الماضي.

وتعد هذه الأحكام نهائية وباته، وبالتالي وتؤكد سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

جدير بالذكر أن العملية الانتخابية تمت وفقا لقانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024، وكانت قد تمت تحت إشراف قضائي كامل، وشارك بالعملية الانتخابية 66 قاضى.

الأطباء البيطريين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية الدخيلة على المهنة

ومن جهة أخرى، تابعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما أثير بشأن إحدى الأكاديميات مجهولة الهوية بتدريب غير البيطريين في مجال التمريض البيطري في محافظة الدقهلية بما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البيطري.

وأكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أنه تم التنسيق الكامل مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكيانات الوهمية الدخيلة على مهنة الطب البيطري، لردع كل من تسول له نفسه المساس بمهنة الطب البيطري والتلاعب بالمواطنين وشباب الخريجين، لاسيما أنه لا يوجد ما يسمى بمهنة التمريض البيطري، كما أن مثل تلك الكيانات ليست جهة رسمية لتدريب الأطباء البيطريين.

وتثمن وتدعم النقابة العامة جهود وتحركات مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية والتي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور للتصدي لتلك الكيانات الوهمية.

وتحذر النقابة العامة للأطباء البيطريين من الانسياق خلف تلك الكيانات والإعلانات الوهمية، مطالبه بسرعة إخطار النقابة العامة على الفور لاتخاذ اللازم، في حال رصد مثل تلك الحالات.