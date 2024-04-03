نقيب البيطريين يناقش عددًا من المقترحات والرؤى لتطوير المهنة وتوفير فرص عمل

استقبل الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، عدداً من أساتذة الجامعات والأكاديميين والخبراء في مجال الطب البيطري وكافة تخصصاته.

وهم أ. د مصطفى بسطامي، العميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وأ. د هشام سلطان، العميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة السادات، وأ.د محمود حسين، العميد الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وأ. د محمد المسلمي، الوكيل الأسبق لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وأ.د هيثم فرغلي، أستاذ جراحة وتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وأ. د محمد عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم طب ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وأ. د مصطفى فاضل، مدير معهد تناسليات الهرم، وأ.د.م. عصام الجوهري، عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، وأستاذ مساعد نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي، ورئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، وأ. د. م ريهام أنسي، أستاذ إدارة الأعمال المساعد عضو هيئة التدريس معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات.

وناقش الدكتور مجدي حسن، وبحضور د. طارق مسك ود. أحمد حسين، أعضاء مجلس النقابة، عدد من المقترحات والرؤى التي تساهم في تطوير مهنة الطب البيطري، وبما يخدم مصالح الأطباء البيطريين وفتح آفاق جديدة في سوق العمل لهم، بما يوفر فرص عمل لحديثي التخرج، خلال الفترة المقبلة.

مقترحات لتفعيل منظومة الطب البيطري

كما طرح المجتمعون، عدد من المقترحات لتفعيل منظومة الطب البيطري، على أن يتم تقديم خطة متكاملة منهم، تمهيدا لعرضها على مجلس النقابة، كما ترحب النقابة باستقبال كافة المقترحات والآراء من أعضاء النقابة بما يساهم في تحسين منظومة الطب البيطري.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء باكورة عدد من اللقاءات التي تهدف النقابة لعقدها مع كافة الخبراء والمتخصصين بغرض مناقشة ووضع أطر عامة سيتم طرحها لبحث كيفية تطوير المنظومة البيطرية وكيفية تشكيل مجموعة متكاملة من الخبراء في كل قطاعات المهنة وكذلك ترتيب آليات تنفيذها والتنسيق كل منها مع بعضها البعض.