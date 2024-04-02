نقيب الأطباء البيطريين يهنئ الرئيس بحلف يمين الولاية الرئاسية الجديدة

تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لآداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لتجديد الثقة فيه رئيسا للجمهورية لفترة جديدة.

وأشاد الدكتور مجدى حسن، بالكلمة التاريخية للرئيس أمام مجلس النواب، حيث تضمنت خارطة طريق خاصة بالفترة القادمة في كثيرا من القضايا التي تهم المواطنين، والتي على رأسها: استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في الحماية الاجتماعية، وتبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وأشار، إلى أن ما قدمه الرئيس من نهضة شاملة خلال الـ 10 سنوات الماضية على المستوى المحلى والخارجى، كانت سببا ودافعا قويا لكسب ثقة وتأييد الشعب له من جديد في الانتخابات الرئاسية، لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء بعد هزيمة الإرهاب والتصدى لمحاولات التربص باستقرار مصر.

وأكد النقيب العام للأطباء البيطريين، دعم والتفاف كافة الأطباء البيطريين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال حلم بناء الجمهورية الجديدة.