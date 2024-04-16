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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

صلاح
صلاح

يلتقي ليفربول مع  أتالانتا الإيطالي المقرر لها بعد غدا الخميس في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب جيويس.

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موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي

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روبرتسون يهاجم مهاجمي ليفربول عقب الهزيمة امام كريستال بالاس


وسقط خسر بنتيجة ثقيلة أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد ما يعقد مهمة الريدز في مباراة العودة أمام النادي الإيطالي.

أحرز أهداف أتالانتا في مباراة الذهاب سكاماكا (هدفين) وباساليتش على أرض ليفربول ووسط جماهيره.

تبدأ مباراة ليفربول وأتالانتا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها.

وتراجع مستوى ليفربول بعد تلقيه هزيمة آخرى أمام كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتعثر في ظل صراعه على سباق اللقب.

يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 71 خلف آرسنال بنفس عدد النقاط، فيما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73.

وكان يورجن كلوب أعلن عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الجاري، بعدما إعلان خلال الأشهر الماضية رحيله بعد قضاه 9 سنوات داخل أسوار أنفيلد.
 


تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا:

في حراسة المرمى: كالهير 
في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، كوانساه، أندرو روبرتسون
في الوسط: أليكيس ماك أليستر، واتارو إندو، كورتس جونز
في الهجوم: محمد صلاح، دراوين نونيز، لويس دياز.

 

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