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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا في الدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

يستعد ليفربول لمواجهة صعبة أمام أتالانتا الإيطالي المقرر لها بعد غدا الخميس في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب جيويس.

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ريدناب: أتمنى بقاء صلاح في ليفربول.. والسيتي سيتوج بالبريميرليج

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وكان ليفربول خسر بنتيجة ثقيلة أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة على ملعب أنفيلد ما يعقد مهمة الريدز في مباراة العودة أمام النادي الإيطالي.

سجل أهداف أتالانتا في مباراة الذهاب سكاماكا (هدفين) وباساليتش على أرض ليفربول ووسط جماهيره.
 

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا:

تنطلق مباراة ليفربول وأتالانتا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها.

ويعيش ليفربول ظروف متخبطة بعد تلقيه هزيمة آخرى أمام كريستال بالاس بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتعثر في ظل صراعه على سباق اللقب.

ظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 71 خلف آرسنال بنفس عدد النقاط، فيما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73.

ويرحل يورجن كلوب عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم الجاري، بعدما إعلان خلال الأشهر الماضية رحيله بعد قضاه 9 سنوات داخل أسوار أنفيلد.

 

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