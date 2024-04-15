ريدناب: أتمنى بقاء صلاح في ليفربول.. والسيتي سيتوج بالبريميرليج

أكد هاري ريدناب المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه يتمنى بقاء نجمنا المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، وشدد على أن مانشستر سيتي سيتوج بالبريميرليج هذا الموسم.

وقال ريدناب، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس صدمة كبيرة، وأتوقع فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج، حيث لن يخسروا في المباريات المتبقية".

وأضاف: "صلاح تلقى عروضا مغرية مؤخرا، وأتمنى بقاؤه في البريميرليج، لكن القرار له في النهاية".

وعلقت جماهير فريق ليفربول على أداء المصري محمد صلاح، في مباراة كريستال بالاس اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في مباراة كريستال بالاس والتي انتهت بهزيمة ليفربول بهدف مقابل لا شئ، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت إحصاءات الجناح المصري سيئة أيضًا، حيث لم يستطع تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة وأضاع فرصة محققة.

هذا بجانب خسارته للصراعات الأرضية 6 مرات، وخسر الاستحواذ في 15 مناسبة، وحصل على ثالث أقل تقييم في المباراة بـ 6,7.

بتلك الخسارة احتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر مؤقتا مانشستر سيتي.