محافظ شمال سيناء يشيد بدور فرع الهلال الأحمر المصري

أشاد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالدور الكبير الذي يقوم به فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في استقبال المساعدات المتنوعة وايصالها الي قطاع غزة وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء.



وأكد المحافظ، خلال استقباله مجلس إدارة الهلال الأحمر، برئاسة الدكتور خالد زايد، بحضور عبد الرحيم محمود العيسوي، نائب الرئيس، جمال محمد صالح، أمين الصندوق، رائد عبد الناصر سلامة، الأمين العام، محمود قويدر، المدير التنفيذي، ومحمد عزمي، عضو مجلس الإدارة، على الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني خلال أحداث غزة وخاصة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.



من جانبه وجه الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الشكر إلى محافظ شمال سيناء على الدعم الكبير والي وزيرة التضامن الاجتماعي علي تجديد الثقة في مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء.



واستعرض زايد الجهود التي قام بها الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية من خلال تقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين واستقبال وتخزين وإيصال المساعدات لقطاع غزة وإيفاد القوافل العلاجية وتوزيع المساعدات وتدريب المتطوعين الجدد وغيرها من الجهود.



وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارا تحت رقم 177 في أبريل الجاري لتجديد الثقة في مجلس الإدارة الحالي، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية.