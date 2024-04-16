دي دي تعلن عن 20 ميزة أمان لضمان لسلامة الركاب والسائقين

تحرص شركة دي دي مصر على خلق بيئة آمنة لمنظومة عملها في مصر من خلال عدد الخصائص والامتيازات التي ينفرد بها تطبيق دي دي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح خدمات الشركة في السوق المصري.

ومن منطلق استراتيجيتها التي تضع تقديم خدمات آمنة وموثوقة على رأس أولوياتها، تقدم دي دي مصر عددا من ميزات الأمان الجديدة والمبتكرة، مستعينةً في ذلك بالتكنولوجيا المتطورة جنبًا إلى جنب مع نهج يضع عملائها في بؤرة اهتمامها، حيث قدمت الشركة استثمارات كبيرة لتعزيز ميزات السلامة بالمنصة داخل مصر وعلى نطاق عالمي، مما يوضح اهتمام الشركة بتعزيز سلامة المستخدمين، وسعيها المستمر للمزيد من التحسين في هذا الجانب.

تحظى شركة دي دي مصر بسجل سلامة استثنائي من خلال اتباع نهج دؤوب فيما يتعلق بالتدابير الأمنية، حيث وصلت نسبة الرحلات التي يتم إتمامها دون الإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة إلى أكثر من 99.9٪؜.

ويأتي على رأس الميزات المبتكرة والأكثر فعالية في تطبيق دي دي زر الطوارئ داخل التطبيق، والذي يظل متوفرًا ومرئيًا أثناء الرحلة، والذي يتيح قناة مخصصة للاتصال بالخط الساخن لشرطة النجدة، كما يتم عرض موقع الراكب في الوقت الفعلي وبيانات السائق والمركبة بمجرد الضغط على الزر في حال أراد الراكب استخدامها أثناء الاتصال بالشرطة، مما يسهل من عملية طلب المساعدة في حالة الطوارئ.

و في إطار ميزات السلامة والأمان التي تقدمها دي دي مصر، هي خاصية إلغاء المطابقة أو الحظر التام. في حال تقديم أحد الركاب أو السائقين تقييمًا منخفضًا للطرف الآخر، يصبح زر الحظر التام متاحًا، مما يمكن أي من الطرفين من تجنب القيام بالرحلات معاً مرة أخرى، وبالتالي، لن يتم مطابقتهما مجددًا.

كما يقدم تطبيق دي دي مصر ميزة أخري متفردة وهي تسجيل الصوت أثناء الرحلة لتعزيز الأمان، حيث تحث الشركة دائما على جميع المستخدمين أهمية تفعيل هذه الخاصية يدوياً باستمرار للتمتع بقدر أكبر من الاطمئنان خلال رحلاتهم لأنها تمثل دليلاً في حالة الإبلاغ عن حوادث السلامة.

قال محمد حلمي مدير الشؤون الخارجية لشركة دي دي مصر: "الشركة تدرك أن معايير السلامة على رأس أولويات الخدمات المقدمة في قطاع النقل الذكي وهو ما عززته دي دي من خلال استراتيجيتها الهادفة لتقديم أحدث ما وصلت إليه معايير الأمان والسلامة المبتكرة."

أضاف حلمي أن ميزات الأمان والسلامة المتفردة والشاملة التي تقدمها دي دي مصر تعكس تعهداتها بتقديم تجربة نقل آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين، كما تؤكد التزامها بابتكار وتحسين آليات السلامة لتحقيق أعلى معدلات الحماية والسلامة للركاب والسائقين على حد سواء.