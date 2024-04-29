الإعدام شنقا لـ طبيب تجميل اغتصب شقيقة زوجته بأكتوبر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، بمعاقبة طبيب تجميل بالإعدام شنقا بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته بمنطقة 6 أكتوبر.

وكانت المحكمة أحالت أوراق القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".

وقال الدفاع بأن المجني عليها تعرضت للاغتصاب على يد زوج شقيقتها الكبرى، المتهم مصطفى. س. م طبيب تجميل 33 عاما، بعد إقناعه شقيقتها بأن تذهب إلى شراء بعض مستلزمات المنزل، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أثناء إقامتها معهما بمنطقة هرم سيتي في 6 أكتوبر، بحسب أقوال المحامي أمام هيئة المحكمة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغا من إحدى السيدات، بتعرض ابنتها م. ع. ع البالغة من العمر 15 عاما، للتعدي على يد زوج ابنتها الكبرى، م. س. م مشكو في حقه، وذلك بقيامه بالتعدي على المجني عليها أكثر من مرة أثناء إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتي في 6 أكتوبر.