حبس عاطل أُتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بالشرقية

قررت نيابة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، وترويجها على عملائه بدائرة مركز ومدينة أبو كبير.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمد. ع» 30 عامًا، عاطل، ومقيم بمدينة أبو كبير، بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها علة عملائه بدائرة المركز

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن ضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمركز من ضبط المتهم فى كمين اُعد له، وبحوزته 500 جرام لجوهر الهيروين المخدر، و 34 طربة لجوهر الحشيش المخدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سعيد عابدين، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور، وأيمن حمدان، ومصطفى شعيشع، وأمانة سر تامر عبدالعظيم؛ نقاش وموظف بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل نجلة الأول لشكه في سوء سلوكها، والتخلص من جثمانها بإلقائه بأحد المجاري المائية بنطاق مركز أبو حماد.

تعود أحداث القضية رقم 22943 لسنة 2023 جنايات مركز أبو حماد، والمقيدة برقم 4106 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر نوفمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة كل من «أيمن. م. أ » 46 عاما، نقاش، وشقيقه «أحمد» 54 عاما، موظف، والمقيمان بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، في واقعة قتل المجني عليها «ح . أ» نجلة المتهم الأول، لشكه في سوء سلوكها.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمان قتلا المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم، وتوجها لحيث أيقنا تواجدها رفقة والدتها، واصطحبا إياها بالسيارة قيادة المتهم الثاني، وما أن تمكن منها الأول حتى أجهز عليها، ووضع على رأسها كيس بلاستيكي أعده سلفا، قاطعا به كل السبل لأخذ أنفاسها ففارقت الحياه، وما أن نالوا مقصدهما حتى تخلصا من الجثمان بأن ألقوه بأحد المجاري المائية، وذلك على إثر شكه في سلوكها على النحو المبين بالتحقيقات.