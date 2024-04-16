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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الموعد الجديد لمواجهة العين والهلال بسبب الطقس السيء

الهلال والعين
الهلال والعين

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهة العين الإماراتي أمام الهلال السعودي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم بسبب حالة الطقس السيئة في الإمارات.

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ومن المقرر إقامة مباراة العين والهلال غدًا الأربعاء.
وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن هناك اتجاه لدي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهة العين أمام الهلال، والمقرر انطلاقها في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تعرض الإمارات لحالة من السيول والأمطار الرعدية التي ستتسبب في إعاقة إقامة اللقاء.
وكان العين قد صعد للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4/4، في المقابل، استطاع الهلال السعودي التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للموسم الجاري، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 4/0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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