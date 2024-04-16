بعد واقفة إخفاء الكرات في القمة.. ماذا تقول لائحة العقوبات ؟

شهدت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، أمس الاثنين، واقعة أثارت استياء الجميع بتعمد إخفاء الكرات بعد إحراز الفريق الأبيض الهدف الثاني في الدقيقة 87، ما أدى لتعطل اللعب بحثا عن الكرة بعد خروجها من الملعب.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر في الدوري المصري الممتاز.

ماذا تقول لائحة العقوبات ؟

وتنص لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية المصرية المحترفة، تغريم أى نادي يثبت قيامه بسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت وتعطيل اللعب 50 ألف جنيه.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت فتح التحقيق فى واقعة اختفاء الكرات فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت أمس الاثنين، وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

وتنتظر رابطة الأندية وصول تقرير حكم المباراة والمراقب، بجانب الاستعانة بشريط المباراة الأصلى للتعرف على تفاصيل الواقعة وإصدار عقوبات حال التأكد من وقوعها منعا لانتشارها فى مباريات الدورى المقبل.

يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.