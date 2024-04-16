الثلاثاء 16 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تأجيل مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا.. رسميا

الهلال والعين
الهلال والعين

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراة العين الإماراتي، والهلال السعودي بشكل رسمي في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

txt

الهلال السعودي يتفق مع جيسوس على التجديد

txt

الكشف عن موعد عودة نيمار إلى الهلال السعودي

ويلتقي العين مع الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد، قبل أن يتم تأجيلها.

أشار الاتحاد الآسيوي إلى أن تأجيل مباراة العين والهلال، لأجل غير مسمى بعد العاصفة المطرية التي شهدتها الإمارات .

الاتحاد الإماراتي

ويتجه الاتحاد الآسيوي لإقامة المباراة بين الهلال والعين غدا الأربعاء، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وكشف اتحاد الإماراتي في وقت سابق عن تأجيل كافة المنافسات المحلية بشكل رسمي حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تحدث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار بشكل غزير في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

مواد متعلقة

سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام العين الإماراتي

مدرب العين الإماراتي يحسم موقف سفيان رحيمي من مباراة الهلال السعودي

العين الإماراتي يطيح بالنصر السعودي من دوري أبطال آسيا

رونالدو يوجه رسالة لجماهير العين الإماراتي

العين الإماراتي يتسلح بـ 6 لاعبين أجانب لمواجهة النصر الليلة

معلومات هامة عن كلاسيكو العين الإماراتي والنصر السعودي بدور الـ8 في أبطال آسيا

النصر السعودي في اختبار صعب أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

العين الإماراتي والنصر السعودي.. صدام مرتقب في دوري أبطال آسيا.. فلمن كلمة الحسم؟

الجريدة الورقية