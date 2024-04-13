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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال السعودي يتفق مع جيسوس على التجديد

جيسوس
جيسوس

يواصل الهلال تقديم العروض المميزة خلال الفترة الحالية، بعدما نجح في التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي، عقب الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

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الكشف عن موعد عودة نيمار إلى الهلال السعودي

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن مسؤولو الهلال نجحوا في التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس على تجديد عقده خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن الإدارة اتفقت مع المدرب البرتغالي على التجديد لمدة موسمين حتى صيف 2026 المقبل.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الهلال سيقوم بالإعلان عن تجديد عقد حيسوس بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة، بعد الفترة المميزة التي يعيشها الزعيم السعودي هذا الموسم.

وكان الهلال قد نجح في تحقيق أكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بـ 34 انتصارًا خلال الموسم الجاري، بالإضافة إلى وصوله للدور نصف نهائي آسيا وكأس الملك والاقتراب من تحقيق لقب الدوري السعودي خلال نسخته الجارية.

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