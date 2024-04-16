تموين الشرقية: زرعنا 394 ألف فدان بالقمح (شاهد)

قالت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إنّ المحافظة شهدت زراعة 394 ألف فدان بالقمح، موضحةً: "لدينا 12 صومعة مشتركة في التوريد هذا العام، منهم 4 صوامع حقلية والباقي صوامع كبيرة".

56 نقطة لتجميع القمح في صوامع

وأضافت "عبدالرحمن"، في مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "بالنسبة إلينا مراكز التجميع بما فيها الصوامع، فقد وصلنا إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام".

الفلاح تعود على حصاد القمح وتعبئته في شكاير

وتابعت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية: "الفلاح تعود على حصاد القمح وتعبئته في شكاير، ثم يسلمه إلى الشون أو المصانع، أو يشتريه تاجر منه ويوصله إلى الشونة أو الصومعة، لذلك، فإننا نفتح مراكز كبيرة في محافظة الشرقية حتى نكون أقرب نقطة للفلاح والمزارع".

جدير بالذكر أن اللواء شريف فهمى محافظ الإسماعيلية، قام بمتابعة موسم حصاد وتوريد القمح من مركز ومدينة القنطرة شرق وتخزينها فى صوامع القنطرة شرق بحضور اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، واحمد منصور مدير التموين، والمهندس محمد السيد مديرالزراعة، وعربي مجاهد نقيب الفلاحين، وفريق رصد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،برئاسة اللواء هنرى ابراهيم معاون المحافظ للمتابعة ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ.

وأعرب محافظ الاسماعيلية عن سعادتة ببدء حصادالذهب الاصفر( القمح ) بمنطقة شرق قناة السويس( سيناء) الإسماعيلية حيث تم زراعة ٩٢٠٠ فدان من القمح بنطاق القنطرة شرق وان المساحة الإجمالية بمحافظة الإسماعيليةلهذا العام ٣٧٨٣٣فدان و١٣ ط بزياده عن العام الماضى ٤٧٠٠ فدان قمح تقريبا

وقال رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق اننى سعيد جدا ان اعمل هنا في سيناء بالتعاون مع نخبة عظيمة تحب مصر واليوم هو عيد لكل مصرومبروك لكل مزارعيين مصر واملى العام القادم ان شاء الله تعالى ان يتضاعف اضعاف هذ المحصول لأن مصر تستحق منا جميعا العمل والكفاح من أجل رفعة هذ البلد العظيم.

واضاف اللواء محمود شبايك من المهم جدا على المواطنين واضعى اليد التوجة لتقنين أوضاعهم لتقديم الخدمات اللازمة والمساعدة فى تخفيف تكلفة الإنتاج ولزيادة الإنتاج وغير ذلك يعتبر تبديد لااراضى الدولة وأموال الدولة و التى تقدم فى صورة خدمات كثيرة حتى خروج المحصول وقال المهندس محمد السيد على وكيل اول وزارة الزراعة بألإسماعيلية مهنئاً المزارعيين و المهندسين الزراعيين بحصاد القمح وقال إن القمح هنا أغلى من الذهب فى أرض سيناء العظيمة والتى ارتوت بدماء الشهداء وهى ارض مباركة ضحى فيها ابطالنا من القوات المسلحة المصرية وبهذالمناسبة اتقدم بخالص التهاني والتبريكات لرجال القوات المسلحة المصرية وعلى رأسهم القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب النهضة العظيمة فى مصر وخاصة ارض سيناء المباركة و التى سوف تصبح ان شاء الله تعالى فى القريب منار يضيء لكل مصر والعالم وطالب بمزيد من الجهد والعطاء حتى تصبح سيناء بالكامل خضراء ولما لا وهى مهد الأنبياء وفيها تجلى الله سبحان وتعالى وكلم الله فيها سيدنا موسى ولهذا وجب علينا جميعا ان نكون جنوداً لخدمة هذ الوطن وحتى يعم الخير والسلام من ارض السلام ومن أجل أن يعم الرخاء والسلام.