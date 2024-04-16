طلاب زراعة القناة في زيارة لصوامع ومطاحن القمح بالإسماعيلية

قام طلاب المستوى الرابع لقسم الهندسة الزراعية بجامعة قناة السويس، بزيارة صوامع التخزين ومطاحن الفيروز بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك لمتابعة أعمال توريد القمح بالصوامع والمطاعم.

تأتي الزيارة تحت إشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد ياسين عميد كلية الزراعة.والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتنسيق الدكتور جمال المصري رئيس قسم الهندسة الزراعية، وأشرف على تنظيمها الدكتور شريف رضوان.

جاءت الزيارة استكمالا للجزء العملي لمقرر هندسة عمليات ما بعد الحصاد،حيث تعرف الطلاب على طرق التخزين للحبوب والطحن وتعبئة الدقيق.

وخلال الزيارة - تم استعراض جهود الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في زيادة السعة التخزينية للصوامع، وتسعى الشركة من خلال توسعاتها وخططها المستقبلية إلى زيادة السعة التخزينية بالصوامع لتحقيق اكتفاء ذاتي.

هذا وتسعى الشركة إلى خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي، وتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بجوار المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مناطق إنشاء الصوامع.

إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال موسم حصاد القمح

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، أعلن امس إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال موسم حصاد القمح بالمحافظة إعتباراً من شهر إبريل الجارى لحين انتهاء الموسم.

وبدأت صباح امس الاثنين اعمال حصاد القمح بمركز ومدينة القنطرة شرق_شرق قناة السويس _حيث تم رصد أعمال الحصاد بالاراضي الزراعية في حضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارىء.

وأشار محافظ الاسماعيلية أن محافظة الإسماعيلية تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي .

وبدأت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية عمليات تجهيز الأراضي الزراعية للبدء في زراعة محصول القمح, في 15 من نوفمبر الماضي حتى 15 من ديسمبر، في نطاق مراكز محافظة الإسماعيلية وهي: مركز ومدينة أبوصوير - القصاصين- مركز ومدينة القنطرة شرق- ومركز ومدينة القنطرة غرب الإسماعيلية - مركز ومدينة فايد- واخيرا مركز مدينه التل الكبير ".

وتقول مديرية الزراعة بالإسماعيلية انه تم زراعة مساحة 50631 فدانا في نطاق مراكز محافظة الإسماعيلية لموسم القمح عام 2023/2024.

ويعتبر محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الأمن الغذائي والاقتصاد المصري بصورة كبيرة .

وتعتبر الصوامع أكثر أماكن توريد القمح في محافظة الإسماعيلية حيث اعلنت جاهزيتها لاستقبال كميات كبيرة من القمح، حيث تم تجهيزها بأحدث التجهيزات، خاصة بعد افتتاح صوامع مدينة المستقبل خلال العامين الماضيين.

وتنتشر صوامع الإسماعيلية في مدينة القنطرة شرق وتعتبر من أكبر المشاريع الاستراتيجية، للحفاظ على مخزون مصر من القمح والتي تستوعب 60 ألف طن قمح، موزعة على 12 خلية للتخزين بسعة 5 آلاف طن لكل واحدة، كما يتوجه التجار والمزارعون إلى صوامع أبو صوير والمقامة قرب مدينة المستقبل على مساحة أكثر من 20 ألف متر مسطح بمساحة إجمالية قدرها 5 أفدنة.

وتتضمن صوامع أبو صوير 6 خلايا بسعة 5 آلاف طن، ليصل إجمالي الكمية لـ30 ألف طن، فيما أعلنت وزارة التموين زيادة الصوامع خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 9 خلايا