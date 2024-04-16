محافظة القليوبية يؤكد علي سرعة صرف مستحقات المزراعين من القمح

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المسؤولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين خلال موسم توريد القمح 2024 في محافظة القليوبية، وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على الأكثر، فضلا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد إنتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولا استراتيجيا قوميا هاما لمصر ومواطنيها حيث جري تجهيز موقع التخزين بالقليوبية.

وأكد المحافظ على ضرورة تواجد المسؤولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة خلال موسم توريد القمح 2024 في محافظة القليوبية لتحقيق الانضباط العام بكافة الصوامع والشون للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلا عن الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقا للقرارات الوزارية كونه محصولا استراتيجيا وأمن قومي هام.

بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إن وجدت لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد.

وأعلن محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ والاستعداد لبدء موسم توريد القمح 2024، حيث شدد على المسؤولين بضرورة متابعة التوريد أولا بأول للوصول إلى الكميات المستهدفة، وتذليل أي تحديات أو معوقات.

أما عن اماكن توريد القمح بمحافظة القليوبية، والتي بلغ عددها 12 موقعا، كم تضمن كل موقع سعة تخزينية للقمح، وذلك استعدادا لبدء موسم توريد المحصول الذهبي من حقول ومزارع المحافظة لتلك الصوامع والشون، حيث بلغت السعة التخزينية بالكامل لتلك المواقع 215740.8 طنا، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: مواقع تابعة لشركة مطاحن شمال القاهرة:

- صوامع مسطرد وتبلغ السعة التخزينية لها 20 ألف طن.

- صومعة الهدي وتبلغ السعة التخزينية لها 6 ألاف طن.

- بنكري الهدي 2 ، 3 وتبلغ السعة التخزينية لهما 26517 طنا.

- مركز تجميع الهدي وتبلغ السعة التخزينية له 5 ألاف طن.

ثانيا: مواقع تابع لوسط وغرب الدلتا:

- مركز تجميع مطحن بنها وتبلغ السعة التخزينية له 7384 طن.

ثالثا: مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين:

- صومعة عرب العليقات وتبلغ السعة التخزينية لها 70 ألف طن.

رابعا: مواقع تابعة لنك التنمية والائتمان الزراعي:

- صوامع بنها وتبلغ السعة التخزينية لها 50 ألف طن.

- صومعة شبرا وتبلغ السعة التخزينية لها 25 ألف طن.

- هنجر شبلنجة وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن.

- هنجر شبين وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن.

- هنجر كفر شكر وتبلغ السعة التخزينية له 1920 طن.

- شونة كفر سعد بحيري 2000 طن.

