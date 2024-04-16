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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فابينيو يبدأ برنامجه التأهيلي ويؤدي جلسة بـ "الجيم"

فابينيو
فابينيو

بدأ البرازيلي فابينيو لاعب وسط اتحاد جدة تدريباته التأهيلية الخاصة بعد نهاية برنامجه علاجه من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

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 أكدت التقارير الصحفية السعودية، أن فابينيو تواجد في مقر اتحاد جدة وخاض جلسة في صالة "الجيم" في اليوم الأول له في برنامجه التأهيلي الخاص به.

إصابة فابينيو

كان فابينيو تعرض لإصابة عضلية جعلته لا يستكمل مباراة الكلاسيكو أمام الهلال وخرج مبكرا في اللقاء الذي أنتهى بخسارتهم بهدفين نظيفين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيغيب فابينيو عن اتحاد جدة لمدة 10 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأيسر الأمامي، ليفقد الاتحاد أبرز أسلحته في الوقت الحالي.

وعاد اتحاد جدة للمران يوم أمس الإثنين بعدما منح مدرب الاتحاد، لاعبيه اجازة لـ 3 أيام بعد الخسارة المدوية أمام الهلال برباعية مقابل هدف في كأس السوبر السعودي.

ويسعى اتحاد جدة بقيادة جاياردو لتحسين موقفه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة لتحقيق لقب كأس الملك بعد سقوطه في كأس السوبر، بالإضافة لإقصاءه من دوري أبطال آسيا.

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