الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة الهلال في نهائي السوبر .. أحمد حجازي أساسيًا

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي اتحاد جدة تشكيل العميد لمواجهة الهلال مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي.

إقرأ أيضًا..

txt

حجازي اساسيا بتشكيل اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

ويخوض العميد اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، لويز فيليبي، مدالله العليان.

خط الوسط: فرحة الشمراني، نجولو كانتي، صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.
 

وكان الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة تأهل للمباراة النهائية بعدما حقق الفوز على نظيره الوحدة، مساء الإثنين الماضي، في مباراة نصف النهائي، بهدفين مقابل واحد.

مواد متعلقة

الزمالك يواجه الاتحاد والاهلي ضد سبورتنج فى ختام الدور الثانى بدورى الكرة الطائرة

اتحاد الطائرة يحدد موعد كأس السوبر رجال و سيدات

موعد قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تعرف على موعد عودة بنزيما لتدريبات اتحاد جدة

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

الإعلان عن أول بطولة مشتركة بدرع وكأس السوبر الإماراتي القطري

تشيلسي يستهدف بنزيما في الميركاتو

بنزيما يطلب الرحيل عن اتحاد جدة السعودي
الجريدة الورقية