ثلاثي ناري يقود تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة فى نهائي السوبر السعودي

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التشكيل الأساسي للزعيم لمواجهة نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.



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ويخوض الزعيم اللقاء بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

في خط الوسط: نيفيز، سافيتش، مالكوم.

في خط الهجوم: ميشايل، صالح الشهري، سالم الدوسري.

وكان الهلال تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على النصر 2-1 في الدور النصف النهائي.