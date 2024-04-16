القناة يصطدم بـ"بروكسي" بالجولة السادسة بالمحترفين

يلتقي فريق القناة صاحب المركز العاشر والأخير بقيادة أحمد العجوز برصيد 28 نقطة مع فريق بروكسي، صاحب المركز التاسع بقيادة محمد حامد برصيد 35 نقطة، في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي القناة القديم، ضمن لقاءات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل القناة المركز العاشر والأخير برصيد (28) نقطة، نجح الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الفريق الهزيمة في 10 لقاءات .

فيما يدخل بروكسي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد (35) نقطة، بعدما نجح في الفوز في 9 مباريات، بينما تعادل الفريق في 8 لقاءات، فيما تلقى الفريق الهزيمة في 7 مباريات .

نتيجة الدور الأول:

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت فريق القناة وفريق بروكسي على ملعب نادي بروكسي الرياضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة