لا حاجة للدروس الخصوصية بعد قرار وزارة التعليم (شاهد)

كشف محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي المتخصص في ملف التعليم، أن وزارة التربية والتعليم أطلقت لأول مرة مبادرة مراجعات نهائية، وفي الأعوام الماضية موجودة من خلال المجتمع المدني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن تفاصيل القرار هو بيزنس المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ينشط مع اقتراب الامتحانات.

قيمة المحاضرة الواحدة لطلاب الثانوية العامة تصل إلى 500

وأضاف أن قيمة المحاضرة الواحدة لطلاب الثانوية العامة تصل إلى 500 جنيه ولكل مادة 5 أو 6 محاضرات، لافتا إلى أن سعر المذكرة الواحدة تتراوح بين 150 و300 جنيه.

وتابع أن هذه الأسعار تعنى تحمل ولي الأمر مع عدد المواد لابنه أو ابنته والمذكرات ما يقرب من 15 ألف جنيه خلال مدة قد لا تتجاوز 15 يومًا وهي التي تسبق الامتحانات مباشرة.

وأشار إلى أن أحد معلمي اللغة الفرنسية أعد مراجعة نهائية لطلابه بـ 1500 لمحاضرتين فقط، موضحا أن هذا طرح العديد من التساؤلات في البرلمان عن دور وزارة التعليم.

واختتم أن هذه المبادرة تعد مظلة حماية اجتماعية جديدة يستفيد منها مليون طالب وبالتبعية مليون أسرة للتخفيف عن كاهلهم.

الدروس الخصوصية سبب انتشار بيع الكتاب الخارجي

جدير بالذكر أن محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحدث عن الكتاب الخارجي في مصر وتأثير على الحياة التعليمية، مشددًا على أن الكتاب المدرسي أدوات مكملة للتعليم ولكنها تحتاج إلى أدوات ضبط.

وأوضح "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يصدر لها تشريع من مجلس النواب لضبط عملية صناعة الكتاب الخارجي، موضحًا أن قانون التعليم الحالي يتضمن بأن الوزارة هي التي توفر الكتاب المدرسي دون النظر إلى شكل هذا الكتاب أو مضمونه، ولم يحدد ما إذا كان هذا الكتاب ورقيا أو إلكترونيا.

وتابع: “تم التخلي عن الكتاب المدرسي الورقي والكتاب الإلكتروني موجود في مراحل الثانوية الثلاثة، مشددًا على أنه مع بداية إصلاح التعليم في بداية 2018 وكان هناك الحديث عن تطوير المناهج في مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة التعليم الاساسي حتى الصف السادس”.

وأشار إلى أن هناك دور نشر تطرح كتب خارجية قبل طرح الكتب المدرسية، موضحًا أن الدروس الخصوصية أحد أسباب انتشار بيع الكتب الخارجية بين تلاميذ التعليم الأساسي، مشددًا على أننا نحتاج تشريع واضح يمكن الوزارة من متابعة الكتب الخارجية، مؤكدًا أن ليس جميع الكتب الخارجية مرخصة ولم يتم مراجعتها أو دفع رسوم عنها.

وفي وقت سابق، أكد بركات صافي، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بـ الغرفة التجارية بالقاهرة، أن كل ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، ليصل سعر الكتاب الواحد إلى ما يقارب من 1000 جنيه، غير حقيقي وغير منطقي.

تابع "صافي" خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر غير حقيقي، ولكن ما يحدث هو أنه يكون هناك مواد مثل: الرياضيات التي تكون عبارة عن 4 أفرع، وكل فرع منها يقدر بـ210 جنيهات.

أشار إلى أن الكتب لدي الشعبة تبدأ من 90 جنيهًا حتى 260 جنيهًا أقصى كتاب، لافتًا إلى أن الناشر يضع سعر كتابه على الغلاف، وأى مستهلك يجد أن سعر الكتاب مبالغ به، فعليه بالإبلاغ عنه من قبل الجهات الرقابية، وأولها جهاز حماية المستهلك.

