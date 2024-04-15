إعلان نتيجة مسابقة الإنفوجرافيك لمدارس التعليم الفني بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، نتيجة مسابقة الانفوجرافيك الخاصة بمدارس التعليم الفني، والتي أعدها توجيه عام المكتبات تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ ناجح عبد الحميد حسن موجه عام المكتبات بالمديرية بقنا، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتحديث التعليم الفني، ووفقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

أسفرت نتيجة المسابقة، عن فوز مدرسة الوقف الثانوية التجارية بالمراكز الأول والسابع والعاشر، وحصلت مدرسة نقادة الثانوية الزراعية بنين بالمركز الثاني، بينما حصلت مدرسة دشنا الفنية بنات بالمراكز الثالث والسادس والثامن، و فازت فصول نجع حمادي المركز الرابع، وحصول مدرسة الصنايع بنات بنقادة، علي المركزين الخامس والتاسع، وتأهل المدارس لتمثيل المديرية في التصفيات النهائية للمسابقة بوزارة التربية والتعليم .

من جانبه، ثمن وكيل الوزارة، إسهامات الطلاب في تسخير التكنولوجيا في تناول قضايا المجتمع، ومناقشة مشكلات الإدمان بأنواعه وأشكاله المختلفة، و كذلك أهمية الحفاظ على البيئة و ترشيد استهلاك الكهرباء، مثنيا على دور الإدارات المدرسية والمشرفين و التوجيه الفني، في تعميق ارتباط طالب التعليم الفني بالمدرسة، و مشاركته الفاعلة في الأنشطة التربوية.

كما عقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، عدة اجتماعات متتالية، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المهمة و المتعلقة بسير العمل بديوان عام الإدارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا. استهدف الاجتماع الأول المحاسب رمضان علي أبوزيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومدحت يوسف درياس رئيس قسم التوجيه المالي والإداري.

حيث تناول الاجتماع، متابعة عمل اللجان المشكلة لمتابعة الانضباط الإداري بديوان عام الإدارة.

واستهدف الاجتماع الثاني، رؤساء الأقسام ومديري المراحل التعليمية المختلفة، حيث الاجتماع التأكيد علي تفعيل الأوامر الإدارية الصادرة من مكتب مدير عام الإدارة، وذلك لتحقيق الانضباط الإداري بديوان عام الإدارة.

بينما استهدف الاجتماع الثالث، رمضان حمدون علي مدير الأنشطة التربوية والخدمات، وموجهي اوائل الأنشطة التربوية، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لمعرض ختام الأنشطة التربوية، بإدارة نجع حمادي التعليمية، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل 18 من أبريل الجاري، بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بنجع حمادي.