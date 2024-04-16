تيك توك Ad Awards تحتفي بالتميز الإبداعي على المنصة

أعلنت تيك توك عن إطلاق برنامج Ad Awards وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان، للاحتفاء بالعلامات التجارية الرائدة على المنصة، التي تقدم حملات دعائية إبداعية، وكذلك التركيز على قدرة تيك توك الفريدة على تقديم تجارب إعلانية استثنائية.



تتضمن المسابقة عرض مجموعة من أكثر الحملات الإعلانية إلهامًا، والتي تعتمد على المحتوى الأصيل والإبداعي على المنصة وتمكنت من تحقيق نتائج متميزة، ويهدف الربنامج أيضًا إلى التعرف على المواهب الاستثنائية والمبتكرين في مجال الدعاية والإعلان في المنطقة. هذا وقد تم فتح باب التقديم للعلامات التجارية والوكالات التي لها مقرات في السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان، ويضم البرنامج ست فئات رئيسية تشمل جوانب مختلفة من حملات تيك توك الناجحة، وهي فئة It’s the Creative for me والتي تركز على الفكرة واستراتيجيتها، والعلامات التجارية التي تمكنت من تجاوز حدود الإبداع من خلال حملات تم تصميمها بشكل خاص لمنصة تيك توك، وحصلت على نتائج قوية.

أما الفئة الثانية Community Core وتحتفي بالعلامات التجارية التي استطاعت تقديم أفضل استخدام لصناع المحتوى ومجتمع تيك توك في حملاتها، وتؤكد هذه الفئة على كيفية استخدام صناع المحتوى لأصواتهم ومحتواهم الفريد بسلاسة ضمن فكرة الحملة الدعائية.



من ناحية أخرى تركز فئة Bougie on a Budget على الحملات التي تستخدم بشكل إبداعي ميزانيات الإنتاج والموارد المتاحة للدعاية من خلال المحتوى المدفوع والمجاني مع إدارة نشر هذا المحتوى على المنصة لضمان الوصول إلى أعلى تأثير، فيما تهتم فئة Sound On Please! بالحملات التي تستخدم الصوت كنقطة انطلاق لفكرتها الإبداعية، وهناك العديد من أنواع واستخدامات الصوت المختلفة، وبالتالي يمكن تقديم مقاربات إبداعية مختلفة للصوت على تيك توك. أما فئة The Trendsetter، فقد تم تخصيصها لإعادة تصوير الإعلانات عبر تيك توك، مع عرض ابتكاراتك وقدرتك على جذب الجماهير لتوصيل أفكار فريدة وفعالة من خلال استخدام منتجات الإعلان بطريقة مبتكرة و لها تأثير واضح على المنصة، ويتم اختيار الفائزين فئة The People's Choice من خلال التصويت من قبل ضيوف الحفل.



وسيتم تقديم الجائزة الأعلى ضمن الجوائز المقدمة تحت اسم ( The G.O.A.T) The Greatest Of All Time لأفضل حملة إبداعية تمكنت من تحقيق أهدافها الإعلامية بفعالية، وتهدف هذه الجائزة إلى التعرف على الحملات التي تمكنت من خلق أجواء الفرح ولحظات ثقافية مبينة على مجتمع تيك توك وإبداعه واتجاهاته، كما يمكن أن تتأهل أي من الحملات الإعلانية المقدمة تحت أي من الفئات الرئيسية الست لجائزة G.O.A.T تلقائيًا.



في هذا السياق، قال شادي قنديل، المدير العام لحلول الأعمال العالميّة في تيك توك منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ووسط وجنوب آسيا: "متحمسون للغاية لإطلاق مسابقة Ad Awards في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وجنوب أفريقيا وباكستان، للاحتفال بالإبداع الاستثنائي الذي تقدمه العلامات التجارية على منصتنا في جميع أنحاء المنطقة، ويهدف هذا البرنامج والجوائز التي يقدمها إلى تسليط الضوء على الحملات التي تتمكن من تجاوز الحدود الإبداعية وجذب الجماهير وتحقيق تأثيرًا كبيرًا، لذلك فنحن متشوقون لرؤية الحملات الاستثنائية في أسواق المنطقة."



