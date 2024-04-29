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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي ببرج العرب استعدادا للقاء الأهلي

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الرئيسي ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء القادم باستاد برج العرب لحساب الجولة عشرين من منافسات مسابقة الدوري المصري.

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اتسم المران بالجدية والحماس بين اللاعبين سعيا لتحقيق إيجابية في اللقاء المرتقب وحصد النقاط الثلاث.

المران شهد حضور عماد سليمان المشرف العام على الفريق وشوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى الإسكندرية صباح غدا الثلاثاء تحضيرا لخوض مواجهتي الأهلي وفاركو المقرر إقامتها بالإسكندرية.

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