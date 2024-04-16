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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة برشلونة وباريس في دوري الأبطال

برشلونة وباريس سان
برشلونة وباريس سان جيرمان

جماهير كرة القدم الأوروبية على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع برشلونة الإسباني بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

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وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد حسمها برشلونة بنتيجة 3/2، في المباراة التي شهدها ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق العاصمي.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان 
تنطلق مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

شبكة "beIN Sports" القطرية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023/2024، بشكل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أنها خصصت قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حسن العيدروس.

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