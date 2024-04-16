رحيمي ولابا كودجو يقودان تشكيل العين المتوقع أمام الهلال

يستعد العين الإماراتي بقوة للمواجهة المنتظرة أمام نظيره الهلال السعودي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكان العين الإماراتي قد نجح في التأهل لهذا الدور، بعدما حقق الفوز على النصر السعودي بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل 4/4.

تشكيل العين المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، عبدول كريم تراوري.

خط الوسط: بارك يونج وو، جوناتاس سانتوس، محمد البلوشي، ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

خط الهجوم: لابا كودجو.



موعد مباراة العين والهلال والقنوات الناقلة

تبدأ مواجهة الهلال أمام العين الإماراتي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يشهدها ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر إذاعة مواجهة العين أمام الهلال عبر عدة قنوات منها بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية.

بينما تنطلق مواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم في تمام السادسة مساءًا.

