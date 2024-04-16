تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

يستعد أتلتيكو مدريد الإسباني لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الدور إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



وكانت موقعة الذهاب بين أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند قد انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأجل الحسم لمباراة اليوم.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

يُتوقع أن يبدأ أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب المخضرم دييجو سيميوني مواجهة بوروسيا دورتموند، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: هيرموسو، أكسيل فيتسل، جابرييل.

خط الوسط: لينو، ساؤول، كوكي، دي بول، مولينا.

خط الهجوم: ماركوس ليروينتي، ألفارو موراتا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل الجراد الأصفر الألماني.

بينما تُنقل مباراة بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية بشكل حصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.