إبراهيم نور الدين ساخرًا: مباراة القمة مثل أي مباراة بثلاث نقاط

كشف الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين عن قرار اعتزاله التحكيم عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أدار لقاء القمة أمس الاثنين بين الأهلي والزمالك.



وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، بأقدام سيف الدين الجزيري، بينما سجل هدف الأهلي الوحيد أحمد عبدالقادر.

وتحدث إبراهيم نور الدين في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "شعوري في مواجهة اليوم كان عاديًا، مباراة مثل الأهلي وبيراميدز أو الزمالك والمصري، لقاء بـ 3 نقاط مثل أي مواجهة".

وأضاف: "الإعلام يكون مهتمًا بمباراة القمة عن أي مواجهة أخرى، لكنها مثل أي مباراة نُطبق فيها القانون، ولا توجد مواجهة سهلة أو صعبة، هناك توفيق يكون حليف لك أو لا، وطالما تُحقق العدالة المباراة تكون سهلة".

وأردف: "كنت أقول لكل الناس إن كان هناك انتقادات للتحكيم المصري، أنا كنت أريد أن أوصل رسالة للجماهير ومجالس إدارات الأندية واتحاد الكرة أننا مصريون، والفكرة كانت فكرتي".