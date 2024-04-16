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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم نور الدين: إدارة القمة نجاح للتحكيم المصري وأشكر زملائي على مساعدتي

إبراهيم نورالدين
إبراهيم نورالدين

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي وحكم مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، أن إدارة مباراة القمة أثبتت أن الحكام المصريين أفضل من يديروا مباريات القمة.

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إبراهيم نور الدين: مباراة الأهلي والزمالك أمس لا تليق أن اعتزل التحكيم من خلالها

وتابع نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "البرتغالي بيريرا هو من تمسك بالحكام المصريين واشكر الاتحاد المصري على الثقة، وعلى منظومة الكرة منح الحكام المصريين الثقة والدعم لهم، ومنع دخول الحكام الأجانب".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "ركلة الجزاء التي تراجعت عنها بعد العودة لتقنية الفيديو، جاء بعد مراجعة اللعبة مرة أخرى، وأشكر طاقم الحكام على مساعدتي والنجاح ليس لي وحدي ولكن للطاقم كله".

واختتم: "يوجد بعض الأشخاص الحزينة من نجاح التحكيم المصري، وحصلت على مباراة الأهلي والزمالك لأنني استحق وقلت أن المباراة كبيرة ولكن ليست المباراة التي أسعى لها وقلت سوف اعتزل عند إدارة مباراة نهائي وليس مباراة في منتصف الجدول".

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