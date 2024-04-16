إبراهيم نور الدين: مباراة الأهلي والزمالك أمس لا تليق أن اعتزل التحكيم من خلالها

قال إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أنه تعرض للعديد من الضغوطات خلال الفترة الأخيرة ، وتحديدًا قبل تولي مهمة تحكيم مباراة الأهلي والزمالك فى مباراة الدوري المصري الممتاز.

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وقال إبراهيم نور الدين فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" فوجئت أن أنا تريند خلال الأيام الأخيرة ، واشكر من وقف بجانبي ولكن من كان ضدي أنا قمت بالرد عليه فى الملعب، ولو أنا مكنتش بعرف العب تحت ضغط كانت المباراة لم تكتمل.

واضاف:" مباراة الأهلي والزمالك فى الوقت الحالى لا تستحق أن تجعلني أقوم بإنهاء تاريخي بها ، ولكن مش هي المباراة التي أقوم بإنهاء مسيرتي بها، ولم اعتزل حتي الآن.