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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم نور الدين: مباراة الأهلي والزمالك أمس لا تليق أن اعتزل التحكيم من خلالها

إبراهيم نورالدين
إبراهيم نورالدين

قال إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أنه تعرض للعديد من الضغوطات خلال الفترة الأخيرة ، وتحديدًا قبل تولي مهمة تحكيم مباراة الأهلي والزمالك فى مباراة الدوري المصري الممتاز.

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وقال إبراهيم نور الدين فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" فوجئت أن أنا تريند خلال الأيام الأخيرة ، واشكر من وقف بجانبي ولكن من كان ضدي أنا قمت بالرد عليه فى الملعب، ولو أنا مكنتش بعرف العب تحت ضغط كانت المباراة لم تكتمل.

واضاف:" مباراة الأهلي والزمالك فى الوقت الحالى لا تستحق أن تجعلني أقوم بإنهاء تاريخي بها ، ولكن مش هي المباراة التي أقوم بإنهاء مسيرتي بها، ولم اعتزل حتي الآن.

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