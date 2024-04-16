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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسالة من حسين لبيب لجماهير الزمالك بعد الفوز في القمة

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

وجه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك رسالة لجماهير الأبيض بعد الفوز على الأهلي في مباراة قمة الدوري العام.

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وكان نادي الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وقال حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة القمة نقطة تحول؟ كرياضي، أهم شيء بالنسبة لي هو تحقيق الفوز دائمًا".
وأضاف: "الفوز في القمة نستطيع أن نبني عليه، يجب أن نكون مقتنعين بأننا نستطيع الفوز في جميع المباريات".
وتابع: "رسالتي لجماهير الزمالك؟ أقول لهم إنني أحبكم للغاية، وكل عملنا هو من أجلكم، ونريد أن نسعدكم".
وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "هدفنا هو إسعاد جماهير الزمالك، فهم يستحقوق الكثير، هو أعظم جمهور في الكون، الذي يساند فريقه في جميع الأوقات".

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