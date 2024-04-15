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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب: ما فعله لاعبو الزمالك قبل القمة جعلني أشعر بالتفاؤل

حسين لبيب
حسين لبيب

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك أنه شعر بالتفاؤل قبل مباراة القمة أمام النادي الأهلي، بعد المستوى الذي قدمه الفريق في مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

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وكان نادي الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على إستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وقال حسين لبيب في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في مباراة الاتحاد السكندري اللاعبون كانوا على قدر المسئولية، وأعطونا انبطاعًا بأن هناك منظومة متكاملة بينهم وبين الجهاز الفني ومجلس الإدارة".
وأضاف: "بعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بدأت أشعر بأن هناك حالة انضباط لمنظومة كرة القدم بشكل كامل في النادي".
وتابع: "الصفقات الجديدة منحت الفريق فارق كبير خصوصًا في وسط الملعب، التي تمنحنا فرصة التحكم في زمام المباريات، لذا كان لدي نوع من التفاؤل قبل مباراة القمة".
وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "لا أحب الإعلان أو الكشف عن منح مكافآت اللاعبين والجهاز الفني بعد المباريات، ولكن اللاعبين يستحقون مكافآت مادية ومعنوية".

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