الداخلية تلقي القبض على المتهمة بقتل شخص بسبب أولوية ركوب توك توك

استجابة لما نشرته الوفد

استجابة لما نشرته بوابة الوفد بعنوان (بطعنة سكين .. فتاة تنهي حياة عامل بسبب أولوية ركوب توك توك).

اكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشددت على أن الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.

وكانت بوابة الوفد نشرت واقعة إقدام فتاة على إنهاء حياة عامل بطريقة مأساوية بعد طعنه بسكين في الصدر بمنطقة الطالبية بالجيزة، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية ركوب “توك توك”.

فتاة تنهي حياة عامل بسبب أولوية ركوب توك توك.. تفاصيل

تبين من التحريات أن خلافًا نشب بين فتاة وشاب كلاهما تسابق لركوب “توك توك” أملًا في الهروب من الزحام، وتمسك الاثنان كل بحقه في استقلال المركبة، ورددا: “أنا اللي شاورت له الأول”، وسرعان ما أخذ الموقف منعطفًا خطيرًا، بعد أن تطاير الشر من عين الفتاة، متوعدة الشاب قائلة: “متعصبنيش عليك علشان مزعلكش”، ما أثار حفيظته فنشبت مشاجرة بينهما أسفرت عن مصرع الشاب بعد أن وجهت له الفتاة طعنة بسكين في صدره، تم القبض على الفتاة، و نقل جثمان العامل إلى المشرحة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مدير الشرطة الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع حادث قتل لعامل يبلغ من العمر 25 عامًا، حيث تم طعنه بسكين في الصدر بواسطة بائعة خضار، تبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة لخلاف بسبب مناوشة حول أولوية ركوب «توك توك».