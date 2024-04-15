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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام المندوه: مش مبسوط من التحكيم والفوز على الأهلي له طابع خاص

حسام المندوه
حسام المندوه

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، الفوز ضد النادي الأهلي مهم خاصةً أنه أمام منافس قوي مثل الأهلي والغريم التقليدي، وانتصار مهم للتأكيد على مستوى الصفقات الجديدة.

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وتابع المندوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفوز جاء ليطمئن الجماهير ودفعة قوية للاعبين للمرحلة المقبلة".

وأضاف حسام المندوه: "جوزيه جوميز منذ البداية وثقنا به وأي مدرب جديد يحتاج وقت كاف للتأقلم، ومن حق الجماهير التسرع في طلب النتائج الإيجابية، ولكن لا يوجد شئ بشكل سريع، والمدرب اثبت كفاءته".

وقال أمين صندوق نادي الزمالك: "الفوز خطوة على الطريق رغم أهميته، وسنبدأ التركيز في مباراة الكونفدرالية ونعمل على التتويج بالبطولة الإفريقية، والفرحة بالبطولة دائمًا ما يكون أهم من الفوز بالمباريات ولكن فرحة الأهلي لها وضع استثنائي لأنها بطولة خاصة".

واستطرد حسام المندوه: "المكافآت ستكون حسب اللائحة، ولكن المكافآت الخارجة عن اللائحة سوف يتم حسمها مع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة، والفريق كله نجم المباراة".

واختتم: "مش مبسوط من الأداء التحكيمي خلال المباراة، وكان هناك مشكلة واضحة في التحكيم، ورغم كل التحديات حققنا الانتصار والخروج بثلاث نقاط هامة".

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