عاجل
الرئيس السيسي: الدولة لن تنسى شهدائها الأبرار الرئيس السيسي: الشعب المصري يقدر تضحيات القوات المسلحة
الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام المندوه يكشف حقيقة اهتمام الزمالك بالتعاقد مع بن شرقي ورمضان صبحي

حسام المندوه
حسام المندوه

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة المفاوضات مع الثنائي أشرف بن شرقي ورمضان صبحي، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

txt

رد أحمد شوبير على اتهامه بـ “تطفيش أبو جبل من الأهلي” لأجل ابنه.. فيديو


وأكد المندوه في تصريحات إذاعية أن هناك أشياء جيدة في ملف عودة بن شرقي للقلعة البيضاء، مُضيفًا: "ربنا يسهل، ليس لدي معلومة، لكن هناك أشياء جيدة خلال الفترة المقبلة".
وعن هل ينضم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، للزمالك خلال الميركاتو، قال: "أي لاعب مميز ضمن تفكير الزمالك".
وكان رمضان صبحي قد ارتبط بالانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، فيما يأمل جمهور الزمالك في عودة الدولي المغربي أشرف بن شرقي للفريق خلال الفترة المقبلة.

مواد متعلقة

التايكوندو يضيف 4 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الأفريقية

موعد مباراتي الزمالك وفيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية
الجريدة الورقية