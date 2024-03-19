حسام المندوه يكشف حقيقة اهتمام الزمالك بالتعاقد مع بن شرقي ورمضان صبحي

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة المفاوضات مع الثنائي أشرف بن شرقي ورمضان صبحي، للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكد المندوه في تصريحات إذاعية أن هناك أشياء جيدة في ملف عودة بن شرقي للقلعة البيضاء، مُضيفًا: "ربنا يسهل، ليس لدي معلومة، لكن هناك أشياء جيدة خلال الفترة المقبلة".

وعن هل ينضم رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، للزمالك خلال الميركاتو، قال: "أي لاعب مميز ضمن تفكير الزمالك".

وكان رمضان صبحي قد ارتبط بالانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، فيما يأمل جمهور الزمالك في عودة الدولي المغربي أشرف بن شرقي للفريق خلال الفترة المقبلة.