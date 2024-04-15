رضا عبدالعال: بيرسي تاو غاب عن القمة بسبب خلافه مع كولر

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس مصاباً واختار عدم اللعب في مباراة القمة أمام الزمالك بسبب الخلاف مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما علمته أن بيرسي تاو نجم فريق الأهلي

لا يعاني من أي إصابة وكان بمقدوره المشاركة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك ".

وتابع:" بيرسي تاو مستاء من كولر بسبب ما حدث من المدير الفني لفريق الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني عندما قام اللاعب بعمليات الإحماء للمشاركة في المباراة ولكن كولر دفع بلاعب أخر بدلاً منه ".