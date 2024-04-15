متحدث الحكومة يكشف أسباب العودة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أسباب العودة لخطة تخفيف الأحمال رغم توافر السيولة الدولارية قائلا: "قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه الفترة الراهنة مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء لأن الأخيرة في إطار عملها تعتمد على الوقود بأنواعه المازوت أو الغاز الطبيعي".

تابع خلال مداخلة تليفونية "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ":" الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية لا زلنا مستمرين في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا ".

واصل: "الدولة تعمل على تحسين الوضع وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها".

وردا على سؤال الحديدي: الحديث عن أزمة السيولة الدولارية كان قبل صفقة رأس الحكمة وفي أعقاب إبرام الصفقة هناك سيولة دولارية تحدثت عنها الحكومة يخالف صفقة صندوق النقد والأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي فلماذا الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال؟ عقب قائل: "الدولة بالفعل تستورد الوقود لكن مع تزايد الاحتياجات من الكهرباء في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني يتطلب الأمر استيراد المزيد من الوقود وعلى الرغم من أن الدولة استطاعت توفير سيولة دولارية كبيرة لكن في ذات الوقت تعمل على ترشيد الإنفاق في السيولة الدولارية لانه يوجد العديد من المتطلبات مثل إستيراد الادوية والاغذية والاعلاف ومستلزمات الانتاج بخلاف الوقود".

وأردف: الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الأساسية ليس الكهرباء فقط ولذلك في ظل الوضع الحالي لازلنا في تخفيف الأحمال حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تجنبها اللجوء لتخفيف الأحمال".



وأكمل:" خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي جرى توفيرها استطاعت الدولة من خلالها القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والوضع تحسن كثيرا ومن ثم الدولة تحاول ترشيد الإنفاق".



وأتم:" خلال الفترة القادمة عندما تتوفر مزيد من السيولة الدولارية سيتم الاستغناء عن خطة تخفيف الأحمال.

ودة تخفيف الأحمال من 11 صباحًا حتى 5 مساءً بحد أقصى ساعة

وأفاد مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بأن عودة تخفيف الأحمال ستبدأ من الساعة 11 صباحًا غدًا الاثنين، وحتى الساعة 5 عصرًا لمدة ساعة بحد أقصى على كل مشترك، وأن العودة في تخفيف الأحمال ستبدأ تلقائيا في حالة عدم إصدار أي تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء، وأن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع وزارة البترول.

كما أنه سيتم العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، التي تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وتنتهي في الخامسة مساءا، كما أنه لم يتم صدور أي تعليمات جديدة للتعديل من قبل مجلس الوزراء.

يذكر أنه تم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات والمناطق الصناعية والمدن الساحلية، وتم إعادة حصر وهيكلة خطة التخفيف من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ 9.