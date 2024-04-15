مفيدة شيحة تطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار تخفيف أحمال الكهرباء.. فيديو

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على عودة تخفيف أحمال الكهرباء والتي أقرتها الحكومة المصرية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت توقف تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار وان، مساء اليوم الاثنين، انه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر عادت قرارات الحكومة بتخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربي، وهذا الأمر مصدر إزعاج للكثيرين وخاصة مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وقرب فصل الصيف، وتخفيف أحمال الكهرباء تعود من جديد مع بداية فصل الربيع وارتفاع الحرارة.



ودعت مفيدة شيحة، الحكومة لإعادة النظر في هذا الأمر وخاصة قرب فترة الامتحانات لطللاب المراحل الدراسية المختلفة وخاصة طلاب الثانوية العامة.

عودة تخفيف الأحمال من 11 صباحًا حتى 5 مساءً بحد أقصى ساعة

وأفاد مركز التحكم القومي للشبكة الكهربائية بأن عودة تخفيف الأحمال ستبدأ من الساعة 11 صباحًا غدًا الاثنين، وحتى الساعة 5 عصرًا لمدة ساعة بحد أقصى على كل مشترك، وأن العودة في تخفيف الأحمال ستبدأ تلقائيا في حالة عدم إصدار أي تعليمات جديدة من قبل مجلس الوزراء، وأن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بالتنسيق مع وزارة البترول.

كما أنه سيتم العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، التي تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وتنتهي في الخامسة مساءا، كما أنه لم يتم صدور أي تعليمات جديدة للتعديل من قبل مجلس الوزراء.

يذكر أنه تم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات والمناطق الصناعية والمدن الساحلية، وتم إعادة حصر وهيكلة خطة التخفيف من قبل شركات توزيع الكهرباء الـ 9.

وأشار مصدر بوزارة الكهرباء أنه مع دخول فصل الصيف وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء والاستهلاك المتزايد، تجعل تخفيف الأحمال أمر ضرورة.

وأشار مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مبارة القمة بين الأهلى والزمالك اليوم، وأن موعد المبارة سيكون عقب انتهاء جدول تخفيف الأحمال الذى يبدأ في الساعة 11 صباحا وينتهى فى الساعة الـ5 عصراً.