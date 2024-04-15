الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول المساعدات عبر معبر رفح أفضل من الإسقاط الجوي (فيديو)

قالت نيبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنهم يواصلون تسلم المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، ولكن العراقيل الإسرائيلية هي التي تعطل دخولها لسكان القطاع.

وأضافت "فرسخ" خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات الإنسانية في غزة أدت إلى فتح بعض المخابز والمحال التجارية لتوصيل المواد الغذائية للأهالي في القطاع، مؤكدة أن دخول المساعدات عبر معبر رفح أفضل من الإسقاط الجوي.

عدد من النازحين توجهوا في محاولة للعودة إلى مدينة غزة

وأشارت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن عددًا من النازحين توجهوا في محاولة للعودة إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع ولكنهم فوجئوا عند شارع الرشيد لإطلاق النار بشكل كثير عليهم، معظمهم أطفال ونساء، لافتا إلى أن قذف المدفعية الإسرائيلية أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى العائدين لمنازل الشمال.

وأكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل تختبر رغبة الفلسطينيين في العودة إلى شمال غزة مرة أخرى بعد كل هذا الدمار، حيث تم استهدافهم عندما حاولوا العودة إلى بيوتهم ظنًا منهم بأن الاحتلال الإسرائيلي قد سمح وأخيرًا بعودتهم إلى بيوتهم.

وجمعت مجموعة «سينما من أجل غزة» أكثر من 315 ألف دولار لدعم المساعدات الطبية للسكان المدنيين فى غزة، ونجحت المجموعة التى أطلقتها مجموعة صغيرة من صانعى السينما العالمية، فى تنظيم مزاد المشاهير، بدعم من ممثلين مثل، تيلدا سوينتون، وآنى لينوكس، وجواكين فينيكس، وسبايك لي، وجييرمو ديل تورو، حوالى 316,778 دولارًا لصالح المساعدات الطبية للفلسطينيين (MAP)، وهى مؤسسة خيرية بريطانية، تقدم الدعم الطبى الميداني، من المياه المعقمة إلى أدوية السرطان، لسكان قطاع غزة.

وتبرع المشاهير بأشياء شخصية من ملصقات الأفلام الموقعة إلى محادثات Zoom الشخصية، والكلمات المكتوبة بخط اليد لأغنية Eurythmics الناجحة بعنوان «Sweet Dreams»، ليتم بيعها لمن يدفع أعلى سعر، وكانت ورقة كلمات لينوكس هى الأكثر مبيعًا، حيث دفع أحد العارضين 26222 دولارًا مقابل القطعة من تاريخ موسيقى البوب.



عرض مخرج فيلم The Zone of Interest، جوناثان جليزر، الذى أشار إلى الصراع فى غزة فى خطاب قبوله لجائزة الأوسكار لعام 2024، التبرع بسبعة ملصقات من الفيلم، موقعة بنفسه، وملحن العمل ميكا ليفى، والمنتج جيمس ويلسون، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الملصقات للفيلم.

وأثار خطاب «جليزر» حماسة هوليوود بعد أن نال الثناء من أولئك الذين حثوا على وقف إطلاق النار وسط الحرب المستمرة من الكيان الصهيوني، وقد جمع تبرعه لمزاد «سينما من أجل غزة» 13,702 دولارًا.

بدأ المزاد عبر الإنترنت فى 2 أبريل الجارى وأغلق قبل منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة يوم الجمعة 12 أبريل، وقد ينتهى العدد النهائى للمزاد أعلى قليلًا من الرقم المسجل بعد الإغلاق الرسمى.