«سينما من أجل غزة» تجمع 316 ألف دولار لدعم الفلسطينيين

جمعت مجموعة «سينما من أجل غزة» أكثر من 315 ألف دولار لدعم المساعدات الطبية للسكان المدنيين فى غزة، ونجحت المجموعة التى أطلقتها مجموعة صغيرة من صانعى السينما العالمية، فى تنظيم مزاد المشاهير، بدعم من ممثلين مثل، تيلدا سوينتون، وآنى لينوكس، وجواكين فينيكس، وسبايك لي، وجييرمو ديل تورو، حوالى 316,778 دولارًا لصالح المساعدات الطبية للفلسطينيين (MAP)، وهى مؤسسة خيرية بريطانية، تقدم الدعم الطبى الميداني، من المياه المعقمة إلى أدوية السرطان، لسكان قطاع غزة.

وتبرع المشاهير بأشياء شخصية من ملصقات الأفلام الموقعة إلى محادثات Zoom الشخصية، والكلمات المكتوبة بخط اليد لأغنية Eurythmics الناجحة بعنوان «Sweet Dreams»، ليتم بيعها لمن يدفع أعلى سعر، وكانت ورقة كلمات لينوكس هى الأكثر مبيعًا، حيث دفع أحد العارضين 26222 دولارًا مقابل القطعة من تاريخ موسيقى البوب.

عرض مخرج فيلم The Zone of Interest، جوناثان جليزر، الذى أشار إلى الصراع فى غزة فى خطاب قبوله لجائزة الأوسكار لعام 2024، التبرع بسبعة ملصقات من الفيلم، موقعة بنفسه، وملحن العمل ميكا ليفى، والمنتج جيمس ويلسون، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الملصقات للفيلم.

وأثار خطاب «جليزر» حماسة هوليوود بعد أن نال الثناء من أولئك الذين حثوا على وقف إطلاق النار وسط الحرب المستمرة من الكيان الصهيوني، وقد جمع تبرعه لمزاد «سينما من أجل غزة» 13,702 دولارًا.

بدأ المزاد عبر الإنترنت فى 2 أبريل الجارى وأغلق قبل منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة يوم الجمعة 12 أبريل، وقد ينتهى العدد النهائى للمزاد أعلى قليلًا من الرقم المسجل بعد الإغلاق الرسمى.