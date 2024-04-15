الهلال الأحمر الكويتي ينجح في إدخال أول شحنة طحين إلى شمال غزة

أعلنت مؤسسة "وافا" للتنمية وبناء القدرات في فلسطين أنها بدعم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، نجحت في ادخال أول شحنة مساعدات إغاثية محملة بـ 500 كيس من الطحين كدفعة أولى إلى المناطق الشمالية من قطاع غزة.



وقال مدير المؤسسة المنفذة للمشروع الإغاثي محيسن عطاونة إنه للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يجري إدخال 500 كيس للدقيق كأول شحنة إلى المناطق الشمالية، مضيفا أنه جرى توفير 30 ألف كيس من الطحين لجميع محافظات القطاع شمالا وجنوبا وسيجري ادخال 500 كيس من الطحين للمحافظات الشمالية يوميا لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وانقاذه من شبح الفقر والمجاعة.



وأوضح انه خلال شهر رمضان جرى توزيع نحو60 ألف وجبة إفطار على النازحين الفلسطينيين لمساعدتهم في توفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الكريم.



ويؤكد المراقبون أن الكويت من أكثر الدول مساندة للشعب الفلسطيني ودعم صموده عبر ارسال جسور جوية محملة بالطرود الإغاثية والغذائية والطبية إلى جانب ارسال عدة وفود للوقوف علي أحوال الشعب الفلسطيني.