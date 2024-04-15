كليات الطب والآداب والهندسة بالفيوم تستعد لإعتماد الجودة

عقد مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي فى جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المجلس، وعضوية الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود هويدي الأستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، والدكتور عصام عامرية الأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتور جمال فرج الأستاذ بكلية الزراعة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر مجدي عيسى مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، وغادة صديق مدير مكتب نائب رئيس الجامعة.

و صرح الدكتور عاصم العيسوي أن المجلس ا عرض موقف الكليات من تجهيز ملف الاعتماد، ويأتي ذلك في ظل استقبال الجامعة لفرق المراجعة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد خلال الفترة من ٢٨ أبريل حتى ٣٠ أبريل لاعتماد كلية الطب البشري وبرامج كلية الآداب وكلية الهندسة.

استقبال فريق منطقة التجنيد

ومن جهة أخرى استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم فريق من منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة برئاسة العميد أحمد أبو الفتوح نائب مدير المنطقة وعدد من القادة والأطباء العسكريين وذلك لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة من ذوي الهمم لاستخراج شهادة إعفاء الخدمة العسكرية بالتعاون بين جامعة الفيوم ومنطقة تجنيد الجيزه، اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية. أوضح الدكتور ياسر حتاتة أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الهمم يأتى من منطلق الإهتمام بهذه الفئة وتيسيرا عليهم لاستخراج شهادات الإعفاء الطبى من الخدمة العسكرية لهم ، مشيرا إلى أن جامعة الفيوم تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم وتعمل على توفير البيئة المناسبة لهم للتعليم وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال عقد بروتوكولات تعاون بين العديد من الجهات العاملة في مجال تدريبهم. وأشار العميد أحمد أبو الفتوح أن القوات المسلحة المصرية تسعي لتقديم خدماتها للطلاب ذوي الهمم بشكل ميسور حيث توڨّع الكشف الطبى عليهم داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة دون أي رسوم إدارية، وأكد أنه تم توقيع الكشف علي مختلف الاعاقات عدا الإعاقة السمعية كونها تحتاج تجهيزات طبية دقيقه. وأشار إلي أن الفريق الطبي تكون من 7 في مختلف التخصصات "الباطنه والنفسية والعصبية والعظام والمخ والأعصاب والعيون" وقد تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقرر منح 22 منهم شهادة الإعفاء النهائي.

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