بشرى سارة عن أسعار الذهب في مصر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 إبريل 2024، بشكل ملحوظ لجميع الأعيرة قبل ختام تعاملات الصاغة، ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 280 جنيها، تأثرا بانخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا.

ووفقا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات، انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيها، إذ تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيها.

الذهب الملاذ الامن والاستثمار الأفضل

ويعتبر الذهب الملاذ الامن والاستثمار الأفضل في ظل حالة التقلبات السياسية التي يشهدها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3702 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3240 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2777 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 25920 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل: 2330 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % وبقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % وبقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، ولامس مستوى 2430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا.