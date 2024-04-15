أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 15 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3240 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين 15 أبريل ، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3240 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3702 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2777 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2160 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25920 جنيهًا.

الذهب يصعد مع زيادة الطلب بفعل التوتر في الشرق الأوسط

صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وحامت أدنى من مستوى مرتفع على نحو قياسي بلغته في الجلسة السابقة، إذ عزز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2350.59 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2366.40 دولار للأونصة.

وبلغ الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2431.29 دولار للأونصة يوم الجمعة.

وأثار أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل قلق الإسرائيليين وخشيتهم من أن حرباً أكبر تلوح في الأفق.

وتسببت بيانات اقتصادية أميركية في الآونة الأخيرة بشأن سوق العمل والتضخم في عودة توقعات السوق مجدداً بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وتقلص أسعار الفائدة الأعلى جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.98 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 973.05 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 1% إلى 1038.99 دولار للأونصة.