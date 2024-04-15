زيزو يغادر قمة الأهلي والزمالك

غادر أحمد السيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة الأهلي في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول من المباراة.

جاء خروج زيزو بسبب الالتحام القوي الذي حدث بينه وبين رامي ربيعة، بعدما كان منفردًا بالمرمى، لكنه لم ينجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة.

ويتواصل التعادل السلبي بدون أهداف في قمة الزمالك والأهلي، في المواجهة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد بدأ مباراة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.