بذور الكتان علاج للعديد من الأمراض.. دراسات توضح

تحظى بذور الكتان بشعبية كبيرة بين محبي الأكل الصحي، وتحدث الخبراء عن الخصائص المعجزة لهذا المنتج؛ كما اتضح فيما بعد، فإن بذور الكتان هي علاج حقيقي للعديد من الأمراض، ويمكنك غالبًا العثور على بذور الكتان على أرفف المتاجر بين المنتجات الصحية والأطعمة الطبيعية.

ويتم تناولها وإضافتها إلى أطباق مختلفة من قبل محبي التغذية العضوية وتستند شعبية الكتان على حقائق مثبتة علميا، وزرع المصريون القدماء والصينيون النباتات المفيدة؛ هذا هو أقدم محصول على وجه الأرض والآن تقدم الصناعة، بالإضافة إلى البذور، الزيوت والمساحيق والأقراص والكبسولات والدقيق.

أنها تطبيع الكولسترول ولها تأثير ملين، ويتم تفسير فائدة البذور من خلال المحتوى العالي من العناصر الغذائية، حيث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تمنع أنواعًا مختلفة من السرطان، ويتم تسهيل ذلك من خلال المحتوى العالي من القشور والمواد الكيميائية ذات الخصائص المضادة لتولد الأوعية، لأنها تمنع الخلايا السرطانية من نمو أوعية دموية جديدة للتغذية، وبذور الكتان تحمل الرقم القياسي لكميتها بين جميع المنتجات الأخرى.

كما أن فيتويستروغنز بذور الكتان يقاوم بشكل جيد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، كما أنها تمنع الكولسترول "الضار" من الدخول من الأمعاء إلى الدم، مما يقوي القلب والأوعية الدموية، وتحتوي البذور على ألياف غذائية غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، والتي تتحول إلى مادة تشبه الهلام، وتطبيع كمية الجلوكوز والكوليسترول في الدم، كما أنها تتيح لك تجنب الإفراط في تناول الطعام والسمنة، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

ما لا تعرفه عن بذور الكتان وزيته

تمثل بذور الكتان وزيت بذور الكتان المستخلص منها، مصادر غنية بحمض الألفا لينولينيك وهو من الأحماض الدهنية الأساسية كما أنه من الأحماض الدهنية أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب، وبذور الكتان غنية بالألياف القابلة للذوبان والليغانات، التي تحتوي على الفيتوإستروجينات، وكما هو الحال مع هرمون الإستروجين، فقد يكون للفيتوإستروجينات خصائص مضادة للسرطان لا يحتوي زيت بذور الكتان على هذه الفيتوإستروجينات.

يمكن استخدام بذور الكتان كاملةً أو مهشمة، أو في شكل مسحوق كطحين أو دقيق، ويتوفر زيت بذور الكتان في شكل سائل وكبسولات.

يستخدم الناس بذور الكتان وزيت بذور الكتان للتقليل من الكوليسترول والسكر في الدم وعلاج الحالات المرضية للجهاز الهضمي. ويتناول بعض الناس كذلك بذور الكتان لعلاج الأمراض الالتهابية.