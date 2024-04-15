أكل البرجر يسبب السكر والقلب في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن متناولي البرجر النباتي، أكثر عُرضة للإصابة بمرض السكري ومشاكل في القلب، مشيرة إلى أن تناول اللحوم أفضل من البرجر، لأنها تسبب ارتفاع في نسبة السكر في الدم، مما يشير إلى احتمالية أكبر للإصابة بأمراض القلب.

أضرار البرجر النباتي

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالرغم من أن البرجر النباتي قليل الدهون ويعتبر خيارًا صحيًا بشكل عام، إلا أن المنتجات النباتية غير المعالجة قد تكون أفضل من البدائل المعالجة، حيث يمكن أن تزيد الأخيرة من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأجرت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، تحليلًا لأشخاص تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالبرجر النباتي لمدة 8 أسابيع، ووجدت أنهم يعانون من ارتفاع في نسبة السكر في الدم مقارنة بمتناولي اللحوم الحقيقية، على الرغم من أن دراسات سابقة أشارت إلى فوائد النظام الغذائي النباتي في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

شهدت السنوات الأخيرة ظهور اللحوم النباتية المزيفة، وزادت إيرادات شركاتها العالمية إلى حوالي 10 مليارات دولار في عام 2023.

وتحذر الدراسة من أن ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب، نتيجة للكميات العالية من الدهون المشبعة والملح في المنتجات المعالجة. وتشير الأبحاث السابقة أيضًا إلى اختلافات غذائية بين اللحوم الحقيقية والبدائل المصنعة.

واستنتجت الدراسة أن متناولي البرجر النباتي يعرضون أنفسهم لخطر أكبر من الإصابة بمرض السكري ومشاكل في القلب، وهو ما يشير إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن والتحكم في استهلاك اللحوم المعالجة والدهون المشبعة.

على صعيد آخر، الكبد يعتبر من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن إزالة السموم بشكل طبيعي، ولكن بعض المشروبات البسيطة يمكن أن تعزز صحة الكبد وتعينه على أداء مهامه بفعالية أكبر، وفقًا لتقرير منشور في "تايمز أوف إنديا".

1. حليب الكركم:

يحتوي الكركم على مركب يُعرف باسم الكركمين، والذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وعندما يمزج بالحليب الدافئ، يشكل حليب الكركم - المعروف أيضًا بالحليب الذهبي - مشروبًا مهدئًا يساهم في دعم صحة الكبد.

2. عصير البنجر:

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة ومركبات مثل البيتالين التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على تنقية السموم منه، وبالتالي تناول عصير البنجر الطازج أو إضافة البنجر إلى عصائرك يمكن أن يُعزز صحة الكبد.

3. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تُعرف باسم الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتعزز عملية إزالة السموم، وبذلك فإن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يدعم صحة الكبد.

4. ماء الليمون:

يُعتبر تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في بداية اليوم ممارسة صحية، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد، ويعزز إنتاج الصفراء التي تساعد في تحطيم الدهون في الكبد.